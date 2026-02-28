Sport in tv oggi sabato 28 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 28 febbraio, gli appassionati di sport in tv troveranno molte opzioni con vari eventi in programma. Gli amanti delle corse di motori avranno diverse gare trasmesse in diretta, mentre gli spettatori interessati a altri sport potranno seguire partite e competizioni in streaming. La programmazione include orari specifici per ogni evento, offrendo un'intera giornata dedicata alle trasmissioni sportive.

Oggi sabato 28 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP di Thailandia per la MotoGP: a Buriram inizia la stagione e si preannuncia un imperdibile confronto a viso aperto tra i piloti, in palio i primi importanti punti di questa annata agonistica. Gli amanti del grande ciclismo potranno invece divertirsi con la Omloop Nieuwsblad (semiclassica che apre il calendario belga) e la quarta tappa del Giro di Sardegna. Abbuffata di sport invernali dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: riflettori puntati sulla discesa libera maschile a Garmisch, il superG femminile a Soldeu, le sprint in tecnica libera a Falun, lo skicross a Kopaonik, il PGS di snowboard a Krynica. 🔗 Leggi su Oasport.it

