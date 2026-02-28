Sport in tv oggi sabato 28 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 28 febbraio, gli appassionati di sport possono seguire una giornata ricca di eventi in televisione e streaming. Ci saranno gare di motori e competizioni sportive di vario genere, con orari e programmi distribuiti su diversi canali e piattaforme digitali. Gli sportivi potranno scegliere tra diverse opzioni per seguire le loro discipline preferite durante tutto il giorno.

Oggi sabato 28 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP di Thailandia per la MotoGP: a Buriram inizia la stagione e si preannuncia un imperdibile confronto a viso aperto tra i piloti, in palio i primi importanti punti di questa annata agonistica. Gli amanti del grande ciclismo potranno invece divertirsi con la Omloop Nieuwsblad (semiclassica che apre il calendario belga) e la quarta tappa del Giro di Sardegna. Abbuffata di sport invernali dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: riflettori puntati sulla discesa libera maschile a Garmisch, il superG femminile a Soldeu, le sprint in tecnica libera a Falun, lo skicross a Kopaonik, il PGS di snowboard a Krynica.