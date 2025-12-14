Joao Mario al capolinea con la Juventus? Il portoghese ha questa idea per il futuro Il motivo dietro la sua decisione

Joao Mario potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. Il centrocampista portoghese ha espresso una chiara intenzione riguardo al proprio futuro, sollevando dubbi sul suo eventuale addio alla squadra. La decisione dell’ex Inter è motivata da ragioni personali e professionali, e la società bianconera si trova ora a valutare le opzioni disponibili.

Joao Mario parte a gennaio? L'esterno portoghese ha preso questa decisione per il suo futuro, ecco la posizione della Juventus. Con l'apertura della sessione invernale di riparazione ormai alle porte, i riflettori in casa Juventus si spostano dalle operazioni in entrata a quelle, altrettanto cruciali, in uscita. L'obiettivo della dirigenza è snellire l'organico ed eliminare eventuali malumori nello spogliatoio. In cima alla lista dei possibili partenti spicca il nome di Joao Mario. Il cursore di fascia destro, sbarcato a Torino con le credenziali di un esterno moderno, abile nella spinta e nel servire assist, sta attraversando una fase di netta involuzione.