Chiesa Liverpool ma come sta andando la stagione dell’esterno? Il punto dopo le voci che lo hanno accostato alla Juve in queste ore

Dopo le recenti voci di un possibile ritorno alla Juventus, si analizza la stagione di Federico Chiesa al Liverpool. L’esterno italiano, finora, sta incontrando alcune difficoltà, con meno spazio in Premier League e numeri in calo sotto la guida di Klopp. Di seguito, un aggiornamento sulla sua situazione attuale e le prospettive future.

Chiesa Liverpool, ipotesi ritorno alla Juve da non scartare: l’esterno fatica con Slot, numeri in calo e poco spazio in Premier League. Le vie del calciomercato sono infinite e spesso circolari, capaci di disegnare scenari che fino a pochi mesi fa sembravano pura fantascienza. L’ultima suggestione che sta prendendo corpo con forza riguarda il clamoroso ritorno di Chiesa alla Juve, con l’ipotesi di un rientro a Torino dell’esterno classe 1997 già in questa sessione invernale. Dopo l’addio consumatosi nell’estate del 2024 per abbracciare il fascino della Premier League e la storica maglia del Liverpool, l’attaccante della Nazionale potrebbe ripercorrere la strada inversa accettando un ruolo inedito e ridimensionato: quello di vice-Kenan Yildiz, ormai consacrato come nuova stella indiscussa e intoccabile dello scacchiere bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa Liverpool, ma come sta andando la stagione dell’esterno? Il punto dopo le voci che lo hanno accostato alla Juve in queste ore Leggi anche: Palestra alla Juve, l’obiettivo bianconero esce allo scoperto: «Sento tante voci ma non ci penso. Spero di…». La rivelazione dell’esterno! Leggi anche: Chiesa Juve, il ritorno non è un’utopia: «Tutto fa pensare che se dovesse lasciare il Liverpool a gennaio…». Rivelazione a sorpresa sull’esterno La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Federico Chiesa ancora ignorato, i tifosi del Liverpool esplodono: c'è un club favorito per il ritorno in A; Norton-Cuffy, Rodriguez e il ritorno di Chiesa: la Juve vuole regalare tre rinforzi a Spalletti. Federico Chiesa torna in Italia: scelta presa dopo l’ultimo colpo di mercato del Liverpool - L'attaccante azzurro sta per ritornare in Serie A: c'è un club davanti a tutti per l'ingaggio dell'ex ala della Juventus ... sportal.it

Liverpool, Chiesa è l’ora della verità: l’infortunio di Isak è la sua ultima occasione per il Mondiale - Con l'infortunio di Isak e Salah out per la Coppa d'Africa, Chiesa potrebbe finalmente prendersi il suo spazio al Liverpool e riconquistare l'Italia ... sport.virgilio.it

Slot: “L’Inter una forza. Sorpreso da Salah. Chiesa? Se sta bene…” - Tra i temi anche la possibile convocazione dell'ex Juve, alle prese con l'influenza ... tuttosport.com

Liverpool, Chiesa amato dai tifosi ma per Slot resta una riserva - facebook.com facebook

CHIESA TORNA ALLA JUVE Così il nostro @alessio_lento sul possibile ritorno in bianconero dell'esterno azzurro oggi in forza al #Liverpool. #Chiesa dovrebbe tornare in #SerieA in vista dei Playoff e dell'eventuale partecipazione al Mondiale x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.