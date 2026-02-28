Skicross | a Kopaonik Jole Galli si ferma ai quarti di finale

Jole Galli ha partecipato alla seconda gara della tappa di Coppa del mondo di skicross a Kopaonik, in Serbia. Dopo aver concluso settima in gara 1, si è presentata nuovamente in pista per la seconda manche, disputata oggi. La competizione si è svolta come previsto, con Galli che ha affrontato la prova nelle fasi finali della manifestazione.

Dopo il settimo posto di ieri in gara 1, Jole Galli è tornata anche oggi in pista per gara 2 della tappa di Coppa del mondo di skicross disputatasi a Kopaonik in Serbia.Questa volta, l'atleta livignasca è stata eliminata ai quarti di finale e si è dovuta accontentare del tredicesimo posto finale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis ai quarti di finale, Jole Galli cerca la semifinale femminile LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Deromedis e Zuech ai quarti, tocca a Jole GalliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:01 E’ finalmente il momento di Jole Galli. Una selezione di notizie su Kopaonik Jole Galli. Temi più discussi: Skicross: in Coppa del mondo Jole Galli è settima in Serbia; Simone Deromedis suda nelle qualificazioni a Kopaonik, Jole Galli brillante. Tomasoni eliminato; LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis e Galli in cerca di riscatto dopo Gara 1; Skicross, Simone Deromedis eliminato a Kopaonik. Howden squalificato, ma allunga in Coppa del Mondo. Skicross: Deromedis manca la semifinale a Kopaonik. Howden vince e vola in classifica generaleAltra giornata non positiva per il Campione Olimpico in Serbia. Simone Deromedis è uscito di scena ai quarti di finale in occasione della gara-2 valida ... oasport.it Howden e Näslund firmano gara 2 a Kopaonik, Deromedis è 11/o, Galli 13/aLa svedese Sandra Näslund ed il canadese Reece Howden, entrambi leader di classifica generale, si sono imposti nella seconda ed ultima sfida della tappa di Coppa del Mondo di SkiCross di Kopaonik, in ... fisi.org Simone Deromedis non riesce ad andare oltre i quarti di finale nella gara di Kopaonik. Uscita nel primo turno invece Jole Galli: tredicesimo posto finale per la livignasca. Leggi le news: tinyurl.com/ceyxmmkt #wearefisi #fisinews #freestyle x.com Tappa di Kopaonik da dimenticare per l'Italia dello Skicross. Tutti i nostri Azzurri sono già fuori dalle semifinali. Jole Galli al femminile, caduta dopo un tentativo di sorpasso e Simone Deromedis al maschile. Il campione olimpico subisce un sorpasso folle da Wi - facebook.com facebook