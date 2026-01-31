LIVE Skicross Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Deromedis e Zuech ai quarti tocca a Jole Galli

Alle ore 13:01 Jole Galli scende in pista a Val di Fassa per i quarti di finale di skicross. La giovane atleta italiana si confronta con avversarie di alto livello: Mobaerg dalla Svezia, Radder dalla Germania e Gairns dal Canada. Dopo aver superato le qualifiche, Galli cerca di proseguire la corsa verso le semifinali, mentre in gara anche Deromedis e Zuech si sono già qualificati ai quarti. La tensione è alta, e gli appassionati seguono con attenzione ogni mossa sulla neve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:01 E' finalmente il momento di Jole Galli. L'azzurra sfida Mobaerg (SWE), Radder (GER) e Gairns (CAN). 13:00 Le elvetiche scavano subito un buon gap e controllano il tentativo di rientro delle rivali. Promosse Lack e Cousin. 12:59 Si prosegue con Lack (SUI), Cousin (SUI), Grillet Aubert (FRA) e Klapprott (GER). 12:57 Partenza devastante di Sandra Naeslund, che amministra lungo il proseguo del tracciato. Seconda piazza e semifinale centrata anche dall'austriaca Ofner. Fuori a sorpresa la canadese Thompson. 12:56 Si procede con Naeslund (SWE), Thompson (CAN), Ballet Baz (FRA) ed Ofner (AUT).

