Giovedì sera si è spenta Elisabetta Pascucci, 67 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia. Era la moglie del collega Luca Giovanni Giombetti, conosciuto anche come JohnBetti. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli. La morte di Elisabetta Pascucci segna la fine di una vita che ha lasciato un segno nel suo ambiente.

Si è spenta giovedì sera, dopo una lunga malattia che non era mai riuscita a spegnere il suo sorriso, Elisabetta Pascucci (foto), 67 anni, moglie del nostro collega Luca Giovanni Giombetti, per tutti JohnBetti. Per chi l’ha conosciuta, Elisabetta – "Betta" per gli amici – era prima di tutto un’anima luminosa. Insegnante di inglese, abilitata per le scuole, aveva scelto però la strada delle lezioni private, preferendo il rapporto uno a uno con i suoi ragazzi. Aveva sentito forte anche la vocazione di moglie e di madre. Essere presente, custodire la casa, crescere Giacomo sono stati per lei un lavoro vero, scelto con convinzione e amore. Negli ultimi anni aveva seguito con tenacia anche gli affari di famiglia, riuscendo a occuparsene persino dal letto, fino all’ultimo istante, con una determinazione silenziosa che sorprendeva tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

