Si è spenta la cantante neomelodica Rosy Viola

La musica italiana perde una delle sue voci più amate: Rosy Viola. La sua presenza nel panorama neomelodico ha lasciato un segno indelebile, toccando il cuore di tanti fan e colleghi. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo dello spettacolo, suscitando tristezza e affetto in chi l'ha conosciuta e apprezzata.

È morta stamattina all’età di 71 anni la cantante Anna Rusticano. L’artista si è spenta in una clinica romana a causa di una polmonite. Da oltre vent’anni conviveva con una profonda sofferenza personale, che l’aveva portata a lunghi e ripetuti periodi di cura. L - facebook.com facebook

Ornella Vanoni è morta. La cantante si è spenta nella sua Milano a 91 anni. Nel giugno scorso l'Università degli Studi di Milano le ha conferito la laurea honoris causa in Musica, Cultura, Media, Perfomance a Ornella Vanoni. "Non ho mai studiato - ha detto Va x.com

