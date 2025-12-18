Si è spenta la cantante neomelodica Rosy Viola

La musica italiana perde una delle sue voci più amate: Rosy Viola. La sua presenza nel panorama neomelodico ha lasciato un segno indelebile, toccando il cuore di tanti fan e colleghi. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo dello spettacolo, suscitando tristezza e affetto in chi l'ha conosciuta e apprezzata.

. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei fan e dei colleghi dell'artista scomparsa.Tra questi citiamo quelli della cantante Ida Rendano: “Buongiorno famiglia. sono immensamente dispiaciuta ed addolorata per la dipartita di una collega ma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

