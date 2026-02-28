Seth Rollins a Elimination Chamber | tutte le novità

Seth Rollins, ancora assente sul ring, ha annunciato che il suo ritorno è imminente. L’atleta ha condiviso un aggiornamento sul proprio stato di forma, senza specificare una data precisa per la ripresa delle attività. La sua assenza si protrae da un certo periodo, e i fan attendono con ansia il momento del suo rientro, che potrebbe avvenire nelle prossime settimane.

Seth Rollins non è ancora tornato sul ring, ma l’aggiornamento fornito direttamente dall’interessato indica che il conto alla rovescia per il comeback è iniziato e l’attenzione resta concentrata sul recupero fisico. Nel corso di un’intervista rilasciata il 27 febbraio 2026, a ridosso di Elimination Chamber a Chicago, Rollins ha chiarito che non potrà partecipare al weekend, pur aggiungendo che la guarigione sta procedendo e che può muovere la spalla senza tutore. Si tratta della conferma pubblica più chiara dall’operazione sostenuta a ottobre, a seguito dell’infortunio accorso a Crown Jewel. Nei giorni precedenti erano circolati video che mostravano l’atleta in palestra e impegnato in esercizi con opportuna attrezzatura, ma non era stata rilasciata alcuna conferma ufficiale sull’idoneità medica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

