Elimination Chamber a rischio per le scarse vendite dei biglietti

La scarsa vendita dei biglietti mette a rischio l’Elimination Chamber. L’assenza di pubblico ha provocato un calo di interesse e complica l’organizzazione dello spettacolo. Le autorità locali e gli organizzatori cercano soluzioni per attirare i fan e garantire l’evento. La situazione si aggrava con le restrizioni ancora in vigore in alcune città. La decisione finale sull’effettiva realizzazione arriverà nelle prossime settimane.

Guardare un evento WWE in pubblico sta diventando sempre più difficile nelle città che ospitano gli spettacoli. Secondo Fightful Select, la WWE sta interdendo la visione collettiva nell'area di Chicago per il 28 febbraio, con l'obiettivo di stimolare l'acquisto dei biglietti e di riempire l'United Center. Elimination Chamber sarà il prossimo grande show della WWE e si svolgerà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 febbraio presso l'United Center, a Chicago. La misura di esclusione della visione pubblica, delineata come parte di un nuovo protocollo operativo, mira a incentivare la presenza fisica nell'impianto.