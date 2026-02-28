La 27esima giornata di Serie B 202526 sarà trasmessa in diretta su DAZN, con partite che includono derby, big match e sfide importanti per la classifica e i playoff. Il palinsesto prevede diverse gare con telecronisti dedicati, e gli orari sono stati comunicati ufficialmente. Gli incontri si svolgeranno nel corso della giornata, offrendo agli spettatori un ricco programma di calcio in diretta.

La 27esima giornata di Serie B in diretta su DAZN,Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per classifica e playoff.Zona Serie BKT e telecronache dedicate per ogni match. Le luci dello stadio Luigi Ferraris si accendono per l’anticipo che inaugura il weekend della ventisettesima giornata di Serie BKT. Venerdì 27 febbraio alle ore 21:00, la sfida tra Sampdoria e Bari sarà visibile a tutti su DAZN in modalità gratuita e senza bisogno di registrazione. Il confronto tra blucerchiati e biancorossi mette di fronte due piazze storiche del calcio italiano, entrambe impegnate in una fase cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26.

Leggi anche: Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 14a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Altri aggiornamenti su Serie.

Temi più discussi: Serie B 2025/26 - Virtus Entella - Catanzaro 1-3 - Video; Serie B 2025/26: Risultati e classifiche della XII giornata; Botta e risposta al Mapei: pari tra Reggiana e Avellino; Serie B Femminile 2025/26 | All'Olivieri il Cesena supera l'Hellas.

Serie B 2025/2026, 27ª giornata: calendario, big match e scenari tra promozione e salvezzaSerie B 2025/2026, 27ª giornata: calendario completo, sfide decisive per promozione, playoff e salvezza con Venezia capolista e bagarre in zona bassa. tag24.it

Serie B Interregionale - 21a giornata 25-26: calendario, risultati posticipi, classificheIl campionato di serie B Interregionale 2025-26 è gestito dai Comitati regionali FIP. Siamo alla ventunesima giornata della stagione regolare (6a di ritorno), nel weekend 21 e ... pianetabasket.com

Telesveva. . SERIE B | Sampdoria-Bari 0-2, Longo: "Prestazione veramente importante. Gara affrontata con il piglio della squadra che si gioca qualcosa di rilievo. Ora è il momento di dare continuità" #bari #longo #sport - facebook.com facebook

L'unica sconfitta del #Napoli negli ultimi 10 incontri in Serie A contro il Verona fu proprio la prima di Conte in maglia partenopea Oggi gli azzurri tornano al Bentegodi per riscattare la sconfitta contro la Dea e tenere vivo il campionato: da chi vi aspettate un b x.com