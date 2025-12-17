L' addio di John Cena ha spiazzato tutti e significa molto di più di quanto si pensi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'addio di John Cena al mondo del wrestling ha suscitato grande sorpresa e riflessioni profonde. La sua uscita rappresenta più di un semplice cambiamento di carriera, richiamando il principio scientifico di Lavoisier: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Un passaggio che segna un'evoluzione significativa nel panorama dello sport.

Immagine generica

Nel wrestling vale un principio scientifico che prima o poi tutti abbiamo studiato a scuola. È il famoso postulato di Antoine-Laurent de Lavoisier secondo il quale in chimica nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. È la teoria della conservazione della massa: che diventando un po’. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: L'addio di John Cena ha spiazzato tutti (ed è stato molto più di quanto si pensi)

Leggi anche: Eric Bischoff stronca il tour d’addio di John Cena: “Merita una C, l’inizio è stato disastroso”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cenas 2025 Farewell Tour is going to emotionally destroy us

Video Cenas 2025 Farewell Tour is going to emotionally destroy us

addio john cena haJohn Cena si ritira dal wrestling: saluta la WWE dopo oltre 20 anni - Nella notte italiana tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, John Cena ha affrontato e perso contro Gunther nel suo ultimo match da wrestler professionista. sport.sky.it

addio john cena haWWE: John Cena perde l’ultimo match e dice addio tra le lacrime dei fan - Entrato nella WWE nel lontano 2001, si ritira dopo aver conquistato la bellezza di 17 titoli di Campione del Mondo. sportal.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.