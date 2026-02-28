Scaletta finale Sanremo | ordine uscita artisti e orari con tutti gli ospiti e i co-conduttori I Pooh Bocelli e Cardinaletti

Questa sera si conclude il Festival di Sanremo con la scaletta finale che prevede l’uscita degli artisti in un ordine stabilito e orari precisi. Tra gli ospiti confermati ci sono i Pooh, Andrea Bocelli e i Cardinaletti. La serata vedrà sul palco dell’Ariston tutti i concorrenti che si sono esibiti durante la manifestazione, con i co-conduttori pronti a condurre l’evento.

Scaletta prima serata Sanremo: ordine uscita ufficiale (e orari) con tutti gli ospiti e i co-conduttoriLa scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026 con il sipario che si alzerà tra poche ore.

Scaletta prima serata Sanremo: ordine di uscita (e orari), inizia Ditonellapiaga. Ospiti e co-conduttoriLa scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026 con il sipario che si alzerà tra poche ore.

Sarà Sanremo 2025 - La sfida Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Senza Cri

La scaletta della finale di Sanremo 2026: cantanti, orari, ospiti, conduttori e programma di stasera al FestivalSanremo 2026, ecco la scaletta della quinta e ultima serata del Festival con orari, conduttori e ospiti. Oggi con Carlo Conti e Laura Pausini co-conducono Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. La scal ... corriere.it

#Sanremo2026 Scaletta 3^ serata.. 20.40 Ingresso Carlo Conti e Laura Pausini 20.43 Ingresso Gianluca Gazzoli per finale Nuove Proposte 20.46 Angelica Bove - "Mattone" 20.51 Nicolò Filippucci - "Laguna" 20.58 Proclamazione vincitore Nuove Proposte 2 - facebook.com facebook