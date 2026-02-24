Scaletta prima serata Sanremo | ordine uscita ufficiale e orari con tutti gli ospiti e i co-conduttori

Il Festival di Sanremo 2026 ha pubblicato la scaletta ufficiale della prima serata, a causa dell’attesa dei fan e degli addetti ai lavori. La serata inizia alle 20:30, con gli artisti che si esibiscono in ordine stabilito e gli ospiti internazionali pronti a salire sul palco. La lista delle performance include anche i co-conduttori, che interagiranno tra un brano e l’altro. La serata promette momenti di spettacolo e sorprese inaspettate.

La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026 con il sipario che si alzerà tra poche ore. I 30 big in gara sono pronti a salire sul palco. Oggi, martedì 24 febbraio, ci sarà la prima serata della kermesse più attesa dell'anno. Scopriamo la scaletta della prima serata. Apre Ditonellapiaga, poi Michele Bravi e Sayf. Scaletta martedì 24 febbraio e ordine di uscita dei cantanti I 30 big in gara si esibiranno in questo ordine: Ditonellapiaga - Che fastidio, testo e significato Michele Bravi - Prima o poi, testo e significato Sayf - Tu mi piaci tanto, testo e significato Mara Sattei - Le cose che non sai di me, testo e significato Dargen D'Amico - Ai Ai, testo e significato Arisa - Magica favola, testo e significato Luchè - Labirinto, testo e significato Tommaso Paradiso - I romantici, testo e significato Elettra Lamborghini - Voilà, testo e significato Patty Pravo - Opera, testo e significato Samurai Jay - Ossessione, testo e significato Raf - Ora, testo e significato J-Ax - Italia Starter Pack, testo e significato Fulminacci - Stupida sfortuna, testo e significato Levante - Sei tu, testo e significato Fedez & Masini - Male necessario, testo e significato Ermal Meta - Stella stellina, testo e significato Serena Brancale - Qui con me, testo e significato Nayt - Prima che, testo e significato Malika Ayane - Animali notturni, testo e significato Eddie Brock - Avvoltoi, testo e significato Sal Da Vinci - Per sempre sì, testo e significato Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare, testo e significato Tredici Pietro - Uomo che cade, testo e significato Bambole Di Pezza - Resta con me, testo e significato Chiello - Ti penso sempre, testo e significato Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta, testo e significato Leo Gassmann - Naturale, testo e significato Francesco Renga - Il meglio di me, testo e significato Lda & Aka 7even - Poesie clandestine, testo e significato 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Scaletta prima serata Sanremo: ordine di uscita (e orari), inizia Ditonellapiaga. Ospiti e co-conduttoriDitonellapiaga aprirà la prima serata del Festival di Sanremo 2026, portando sul palco la sua performance alle 20:30.

Sanremo 2026, in diretta la scaletta e gli orari della prima serata: cantanti e ospiti in ordine di uscitaLaura Pausini e Can Yaman sono i co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti sul palco dell'Ariston, annunciando in anticipo la scaletta della prima serata di Sanremo 2026.

SANREMO 2026: REAGISCO alle PAGELLE dei GIORNALISTI dopo il PRIMO ASCOLTO

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata; Sanremo, la scaletta della prima serata: l'ordine cantanti e gli ospiti; Scaletta della prima serata di Sanremo 2026: l’ordine di uscita dei cantanti; Festival di Sanremo 2026, tutto sulla prima serata del 24 febbraio: scaletta e ospiti.

Scaletta prima serata Sanremo: ordine di uscita (e orari), inizia Ditonellapiaga. Ospiti e co-conduttoriLa scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026 con il sipario che si alzerà tra poche ore. I 30 big in gara sono pronti a salire sul palco. ilmattino.it

Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serataLeggi su Sky TG24 l'articolo Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata ... tg24.sky.it

SANREMO 2026: la scaletta e gli orari della prima serata - facebook.com facebook

Scaletta definitiva prima serata #Sanremo 2026: ecco l'orario di uscita di tutti i cantanti x.com