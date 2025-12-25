Scacchi | domani al via i Mondiali rapid e blitz Subito Lorenzo Lodici contro Magnus Carlsen?
Partono domani, a Doha (dove tornano a 9 anni di distanza dall’ultima volta) i Mondiali rapid e blitz di scacchi. Appuntamento tradizionale post-natalizio e pre-Capodanno, si compone di due parti, come si evince già dal nome: tre giorni per la rassegna rapid, che va avanti dal 26 al 28 dicembre, e due per quella blitz, che si svolge il 29 e 30 dicembre. Veniamo subito ai dettagli tecnici: per rapid s’intende con cadenza di gioco da 15 minuti a testa più 10 secondi di incremento per ogni mossa a partire dalla prima (brevemente: 15’+10?). Per blitz, invece, s’intende con cadenza di gioco da 3 minuti a testa più 2 secondi di incremento per ogni mossa a partire dalla prima (brevemente: 3’+2?). 🔗 Leggi su Oasport.it
