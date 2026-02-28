Sayf a Sanremo 2026 non parla solo di musica | ecco le sue parole sulla guerra in conferenza stampa Il video di Amicait

A Sanremo 2026, Sayf ha partecipato a una conferenza stampa e ha commentato la situazione attuale, concentrandosi sulla guerra. In quell’occasione ha affermato di aver appreso le notizie in modo frammentario, senza approfondire molto, e ha espresso speranza che si tratti di un semplice capriccio degli Stati Uniti, auspicando che la situazione non si aggravi ulteriormente.

(askanews) – «Nel marasma di questa settimana le notizie le apprendo a spicchi, l'ho sentito ma non mi sono informato bene, spero sia il solito capriccio Usa e che non si vada oltre». Così Sayf, il rapper genovese in gara a Sanremo in conferenza stampa in merito a chi gli chiedeva cosa pensasse dell'attacco all'Iran.

