Sardegna in rivolta | 1.500 contro il 41 bis Todde attacca il governo

A Cagliari, oltre 1.500 persone sono scese in piazza per protestare contro il trasferimento di detenuti in regime di 41 bis nelle carceri dell’isola. La manifestazione si è concentrata sulla richiesta di fermare questa decisione, con i partecipanti che hanno espresso il loro dissenso pubblicamente. La protesta si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diversi cittadini e gruppi locali.

Oggi a Cagliari, più di 1.500 persone hanno manifestato contro il trasferimento di detenuti in regime di 41 bis nelle carceri della Sardegna. La protesta, guidata dalla presidente della Regione Alessandra Todde, esprime preoccupazione per l'impatto economico e sociale di questa decisione. Le organizzazioni datoriali chiedono un confronto con il governo per affrontare la situazione. La piazza di Cagliari ha inviato un segnale chiaro: la Sardegna non è disposta a subire decisioni che potrebbero penalizzarla ulteriormente. La Sardegna si mobilita: tra prefettura e proteste, il fronte contro il 41 bis Alle 11:30 di questa mattina, il palazzo della Prefettura di Cagliari è diventato il centro di una protesta che ha radunato oltre 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Todde: «No a Sardegna isola carcere con i detenuti del 41 bis» Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sardegna. Discussioni sull' argomento Rivolta nel carcere di Massama, detenuti sul tetto: interviene la Polizia. Situazione esplosiva; Tassa di soggiorno, è polemica per i rincari e la mancata comunicazione; Eventi segnalati dai Comuni; Nuoro, Corte tributaria a rischio chiusura, il caso approda in Parlamento. Sardegna mia facebook Laureati tra i 25 e i 49 anni, la Sardegna in fondo alla classifica x.com