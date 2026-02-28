Sanremo la classifica delle cover | vince Ditonellapiaga con TonyPitony secondo Sayf Terzo posto per Arisa

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo, Ditonellapiaga e TonyPitony hanno portato a casa il primo posto con una reinterpretazione di

Ditonellapiaga e TonyPitony, con una sorprendente versione di "The Lady Is a Tramp" di Frank Sinatra, vincono la serata delle cover del Festival di Sanremo. Sul podio al secondo posto Sayf con Hit The Road Jack, brano reso immortale da Ray Charles, con Alex Britti e Mario Biondi in versione Blues Brothers; al terzo Arisa con Quello che le donne non dicono, brano manifesto di Fiorella Mannoia, interpretata con il Coro del Teatro Regio di Parma. Ditonellapiaga ha ringraziato la direttrice Carolina Bubbico per «l'arrangiamento stupendo e l'orchestra che ha suonato in una maniera meravigliosa» oltre a Tony «che mi ha accompagnata in questa esperienza e a tutti quelli che ci hanno votato». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

