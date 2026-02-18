Francesca Pascale a Sanremo per il Gran Gala dell’eleganza
Francesca Pascale partecipa al “Gran Gala dell’eleganza” a Sanremo, un evento di alta moda che si svolge nel centro storico della città. La sua presenza è stata annunciata poco prima della serata, e si prevede che sfoggi un outfit raffinato, attirando l’attenzione dei presenti.
Francesca Pascale sarà fra gli ospiti del “Gran Gala dell’eleganza”, evento glamour collaterale al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. È ufficiale. Francesca Pascale approderà a Sanremo durante i giorni del Festival della Canzone Italiana, per un evento collaterale a cinque stelle. Non solo Festival, dunque. Durante la settimana più mediatica d’Italia, a far discutere potrebbe essere anche un altro appuntamento esclusivo: il “ Gran Galà dell’Eleganza ”, in programma mercoledì 25 febbraio 2026 nella prestigiosa cornice del Grand Hotel & Des Anglais. L’evento, organizzato da R affaele Denaro – RAF Denaro Events, promette di trasformare Sanremo in un salotto glamour parallelo alla kermesse canora, tra imprenditori, ospiti istituzionali e volti noti pronti a sfilare sul red carpet.🔗 Leggi su Bollicinevip.com
