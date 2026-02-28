Sanremo Human Index duetti fanno impazzire social | +66% di conversazioni E ‘trionfa’ Sal Da Vinci

Durante la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2026, le conversazioni sui social sono aumentate del 66 per cento, con particolare attenzione alle performance degli artisti. Tra i protagonisti della serata, Sal Da Vinci si è distinto come uno dei nomi più discussi. I commenti e le discussioni si sono intensificate in modo significativo, riflettendo l'interesse suscitato dagli artisti in gara.

(Adnkronos) – La serata dei duetti accende la conversazione attorno al Festival di Sanremo 2026, che continua a macinare numeri in crescita. Le conversazioni raggiungono quota 258mila, segnando un aumento del 66% rispetto alla terza serata. In crescita anche le interazioni, che arrivano a 142 milioni, con un incremento dell’8%. Il bilancio delle prime quattro. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Sanremo Human Index: web in controtendenza, +20% di interazioni, la classifica social premia Arisa(Adnkronos) – Il festival di Sanremo 2026 esplode sui social: 145 milioni di interazioni con un aumento del 20% rispetto all'edizione 2025. Leggi anche: Sanremo Human Index: ogni giorno il 'tribunale dei social' solo su Adnkronos Sanremo 2026, la reazione in diretta di Sal Da Vinci e Samurai Jay Contenuti e approfondimenti su Sanremo Human Index. Temi più discussi: Sanremo Human Index: web in controtendenza, +20% di interazioni, la classifica social premia Arisa; Sanremo, la quarta serata: oggi duetti, co-conduttori Nino Frassica e Bianca Balti – Diretta; Sanremo Human Index: ogni giorno la classifica speciale solo su Adnkronos; Sanremo: Sisal, duetto Sal da Vinci-Zarrillo domina serata cover, vincente a 3,50. Sanremo Human Index: nuovo record social con 161 milioni di interazioni, Elettra Lamborghini 'regina' della serataL’analisi di Human Data in esclusiva per Adnkronos sulla seconda serata del festival conferma Arisa come favorita per la vittoria ... adnkronos.com Sanremo 2026 record seconda serata: 161 milioni di interazioni/ Human Data: Elettra Lamborghini regina socialSanremo 2026 e social, Human Data: 161 milioni di interazioni nella seconda serata, è record. Elettra Lamborghini regina social, ma è Arisa favorita ... ilsussidiario.net Sanremo Human Index: 430 milioni di interazioni confermano boom social del Festival, Samurai Jay domina terza serata (Adnkronos) - E' boom social per le prime tre serate del festival di Sanremo 2026: 430 milioni di interazioni e +22% rispetto al 2025, anch - facebook.com facebook Sanremo Human Index: nuovo record social con 161 milioni di interazioni, Elettra Lamborghini ‘regina’ della serata x.com