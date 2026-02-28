Nella seconda serata di Sanremo, la scena si è animata con un medley che ha acceso subito la notte, segnando l’inizio di una serata dedicata alle cover. Durante l’evento, sono stati protagonisti vari artisti che hanno interpretato brani noti, lasciando il pubblico coinvolto e attento. L’atmosfera si è mantenuta energica e dinamica, con momenti che sono stati poi ricordati come i più significativi della serata.

Roma, 28 febbraio 2026 – Già è la serata delle cover, la più bella e pazza del Festival. E parte con un medley che accende subito la notte. Meglio di così non poteva andare per Sanremo 2026, arrivato frizzante al quarto appuntamento dell’edizione condotta da Carlo Conti. L’inizio è fuori dall’Ariston: Laura Pausini, pelle nera, maschera di brillantini e guanti fucsia, canta tra le luci e poi entra nel teatro trasformato in un’esplosione di colori. Attacca ‘Immensamente’ di Umberto Tozzi, poi ‘Io canto’ di Riccardo Cocciante e ‘Ritorno ad amare’ di Biagio Antonacci, accompagnata da ballerini e bandiere. “È la cosa che mi fa sentire più libera, ho il diritto di essere libero, ascoltato e rispettato”, grida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanremo, gli highlights: ecco come è andata la seconda serata. I 5 momenti clou

