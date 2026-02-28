Sanremo gli ascolti della quarta serata | share al 65.6% ma 3 milioni di spettatori in meno

Durante la quarta serata di Sanremo, lo share è stato del 65,6%, con circa 3 milioni di spettatori in meno rispetto all’anno scorso, quando il dato si attestava al 70,8%. Nonostante l’ampio pubblico, si registra comunque una diminuzione rispetto alla passata edizione, anche se il numero totale di spettatori rimane elevato. Tra i dati ufficiali, le cifre sono state comunicate dall’organizzazione dell’evento.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, una tra le più attese essendo dedicata a cover e duetti, ha visto sul palco di Rai1 la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini affiancati da Bianca Balti. I dati Auditel fotografano una serata capace di catturato l'attenzione di 10 milioni 789mila telespettatori medi, portando lo share a un solido 65,6%. Si tratta di un risultato che conferma la crescita interna di questa edizione rispetto alle prime serate e a quella di giovedì, che comunque aveva conquistato 9,3 milioni con il 60,3% di share, ma che segna un netto distacco rispetto ai numeri record registrati nello stesso appuntamento dello scorso anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo, gli ascolti della quarta serata: 10 milioni 789mila spettatori e 65,6% di shareLa quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, porta a casa una media di 10 milioni 789mila spettatori e il 65,6% di share.

Sanremo 2026, 10,8 milioni di spettatori con il 65.6% di share per la serata delle cover: gli ascolti della quarta serataGli ascolti di ieri del Festival di Sanremo 2026: quali sono i dati auditel, di share e di ascolto della terza serata andata in onda venerdì 27...

