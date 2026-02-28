Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Caterina Caselli è stata premiata con il Premio alla Carriera. La cerimonia si è svolta nel corso della serata, con la consegna ufficiale del riconoscimento. La musicista e produttrice ha ricevuto l’onorificenza davanti al pubblico presente e in diretta televisiva.

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026 ha ricevuto il Premio alla Carriera Caterina Caselli. Caterina Caselli ha ricevuto il Premio alla Carriera nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1. Era il 1966 quando portò sul palco del Teatro Ariston Nessuno mi può giudicare, pezzo che ancora oggi è sempre attuale. Da lì una fortunata carriera da discografica e scopritrice di talenti, da Elisa ai Negramaro. Queste alcune parole di Caterina: “Non me l’aspettavo, volevo ringraziare gli artisti da cui ho imparato. Ognuno è unico, va lavorato con il proprio metodo. Mi ricordo il primo anno che si esibì Andrea Bocelli, dietro le quinte c’era Phil Collins che disse dove fosse nascosto questo qua. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, quarta serata, Caterina Caselli riceve il Premio alla Carriera

Leggi anche: Sanremo 2026, Caterina Caselli riceve il premio alla carriera: l’omaggio al ‘Casco d’Oro’

Sanremo 2026, serata duetti: ospiti, scaletta, co-conduttori (il ritorno di Bianca Balti e il premio alla carriera a Caterina Caselli)Sanremo 2026 nella quarta serata, la gara delle cover che vedrà tutti e trenta i cantanti proporre successi del passato in compagnia di ospiti...

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Scaletta quarta serata di Sanremo 2026, i cantanti in ordine d'uscita; Sanremo 2026, quarta serata: ospiti, duetti e scaletta; 1mattina News - Sanremo 2026 quarta serata: arrivano i duetti, cover e grandi star - Video; Scaletta e programma della serata delle cover a Sanremo: gli ospiti e i duetti.

Sanremo 2026, la diretta della quarta serata - Ditonellapiaga e TonyPitony il folle duetto tra vintage e ironiaDalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall’Ariston stasera 27 febbraio 2026. libero.it

Ditonellapiaga a Sanremo 2026 nel look della quarta serata trasforma TonyPitony in Frank Sinatra (e si fa i capelli rosa)Non più Elvis: Ditonellapiaga e TonyPitony per la quarta serata di Sanremo 2026 sfoderano un duetto classico su un brano del 1939 poi reso celebre da Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald ... vogue.it