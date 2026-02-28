sanremo 2026 tutte le news live della quarta serata minuto per minuto

Durante la quarta serata di Sanremo 2026, trenta artisti in gara si sono esibiti in duetti e cover, accompagnati dalla diretta di Novella 2000. La manifestazione si svolge come previsto, con le esibizioni dei Big che sono state trasmesse in tempo reale e commentate minuto per minuto. La serata è stata aggiornata costantemente con tutte le novità e le performance più rilevanti.

Questa sera su Rai 1 in onda la quarta serata di Sanremo 2026. Ecco il live blogging in diretta con tutte le news minuto per minuto In conduzione, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, ci sarà Bianca Balti. Francesco Gabbani sarà al Suzuki Stage di Piazza Colombo mentre sulla Costa Crociera appuntamento con Max Pezzali. Sarà una serata di grandi brani e di forti emozioni quella di stasera venerdì 27 febbraio, quarta serata del Festival di Sanremo 2026, durante la quale è prevista l’interpretazione – esecuzione – da parte dei 30 Artisti della sezione Campioni – di una cover scelta dal repertorio italiano e internazionale. Gli artisti saranno votati dal pubblico con il televoto, dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata: tutte le cover e i duetti dei Big in ordine di uscitaA condurre la serata saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Bianca Balti. Il voto sarà suddiviso tra Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). alfemminile.com

Serata Duetti Sanremo, tutte le cover del Festival 2026. La lista completaL'attesissima quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti, è alle porte, venerdì 27 febbraio, sul palco dell'Ariston i 30 Artisti della sezione Campioni si esibiranno con una cover scelta ... tg24.sky.it

La 76esima edizione del Festival di Sanremo - La serata delle Cover Nayt con Joan Thiele - “La canzone dell’amore perduto” I voti de "La Sicilia" #Sanremo2026 - facebook.com facebook

SANREMO | La Palestina sul palco dell'Ariston. Fiorella Mannoia indossava una piccola spilla della Palestina appuntata sulla maglia nera che indossa nel duetto con Michele Bravi in Domani è un Altro Giorno, altro omaggio a Ornella Vanoni. #ANSA x.com