Questa sera su Rai 1 in onda la seconda serata di Sanremo 2026. Ecco il live blogging in diretta con tutte le news minuto per minuto. Archiviato il buon debutto, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 cosa ci riserverà? Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini ha deciso di coinvolgere tre co-conduttori d’eccezione sul palco: Achille Lauro, Lillo e Pilar Fogliati. A esibirsi in Piazza Colombo ci sarà Bresh, sulla nave invece Max Pezzali. Il Premio alla carriera stasera sarà consegnato a Fausto Leali. 01:06 – Svelati i cinque nomi secondo la giuria delle radio e il televoto: Tommaso Paradiso, LDA e Aka7even, Nayt, Fedez e Marco Masini ed Ermal Meta. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sanremo 2026, tutte le news LIVE della seconda serata minuto per minuto

Sanremo 2026, la scaletta minuto per minuto della seconda serata: Achille Lauro co-conduttore, gli atleti Azzurri di Milano-Cortina ospiti. Si apre con le Nuove proposte, la fine all’1:1515 cantanti, le Nuove Proposte, Achille Lauro, Pilar Fogliati, Lillo e gli atleti Azzurri.

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini non riesce a dormire e va su tutte le furie: Siamo tutti stanchi mortiElettra Lamborghini non riesce a dormire a causa delle feste collegate al Festival di Sanremo 2026 e sbotta sui social. Alle 3,15 della notte tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio, infatti, la cantan ... tpi.it

Laura Pausini, tutte le gaffe sul palco di Sanremo 2026: i momenti virali dell’AristonLaura Pausini gaffe Sanremo 2026: battute, doppi sensi e citazioni diventano virali. Ecco cosa è successo durante la prima serata. notizie.it

Cerchi i testi di Sanremo 2026 Leggi qui tutte le canzoni dei Big: significati, parole e analisi per non sbagliare al FantaSanremo! https://ebx.sh/qGZjXQ - facebook.com facebook

Festival di #Sanremo: tra una settimana la prima puntata. Tutte le curiosità sull'edizione 2026 Francesco Fredella x.com