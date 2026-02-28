Sanremo 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la serata finale del Festival

Stasera, sabato 28 febbraio, si tiene la serata finale del Festival di Sanremo 2026. L'evento sarà trasmesso in diretta sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming tramite la piattaforma ufficiale della Rai. Partecipano i finalisti delle varie categorie e si aspettano numerosi spettatori davanti ai loro schermi per seguire le esibizioni dal vivo.

Questa sera, sabato 28 febbraio 2026, dalle ore 20,30 su Rai 1 va in onda la serata finale del Festival di Sanremo 2026, affidato a Carlo Conti che porterà sul palco dell’Ariston ben 30 big (o campioni) da lui scelti più 4 giovani che faranno gara a parte. Una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 28, con la proclamazione del vincitore. Dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

