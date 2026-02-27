Sanremo 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la quarta serata del Festival

Venerdì 27 febbraio si svolge la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, trasmessa in diretta sulla Rai e disponibile in streaming su RaiPlay. La serata vede la partecipazione di vari artisti in gara, con esibizioni dal vivo e interventi tra le canzoni. La diretta televisiva inizia alle 20.50, mentre lo streaming è accessibile a partire dallo stesso orario.

Questa sera, venerdì 27 febbraio 2026, dalle ore 20,30 su Rai 1 va in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, affidato a Carlo Conti che porterà sul palco dell’Ariston ben 30 big (o campioni) da lui scelti più 4 giovani che faranno gara a parte. Una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 28, con la proclamazione del vincitore. Dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

