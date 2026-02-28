Sanremo 2026 serata cover | secondo posto per il genovese Sayf

Durante la serata cover del Festival di Sanremo 2026, l'artista genovese Sayf si è classificato al secondo posto, superato solo da Ditonellapiaga e TonyPitony. La competizione ha visto vari partecipanti esibirsi con versioni di brani famosi, e Sayf ha ottenuto il risultato più alto tra i concorrenti. La serata ha coinvolto diverse esibizioni di artisti italiani in gara.

È arrivato secondo in classifica, dietro Ditonellapiaga e TonyPitony, l'artista genovese Sayf alla serata del Festival di Sanremo 2026 dedicata alle cover.Il giovane rapper si è esibito insieme a Mario Biondi e Alex Britti sulle note di “Hit the Road Jack” di Ray Charles. Una versione che ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Sanremo 2026, serata cover: medaglia d'argento per il genovese SayfÈ arrivato secondo in classifica, dietro Ditonellapiaga e TonyPitony, l'artista genovese Sayf alla serata del Festival di Sanremo 2026 dedicata alle... Sanremo, Ditonellapiaga vince la serata cover con TonyPitony: secondo posto per Sayf, terza Arisa. La top 10Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata cover del Festival di Sanremo 2026 con "The lady is a tramp". Duetti Sanremo 2026 #musica #parodia Una raccolta di contenuti su Sanremo. Temi più discussi: Serata Duetti Sanremo, tutte le cover del Festival 2026. La lista completa; Sanremo 2026, serata cover: i momenti top e quelli flop; Sanremo 2026, le pagelle della quarta serata con le cover e i duetti; La scaletta della serata cover - Festival di Sanremo 2026 - articolo - Rai.it. Sanremo 2026, la quarta serata: trionfa lo show con Ditonellapiaga e TonyPitony, tutti pazzi per Cristina D'Avena. La classifica finaleDalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall’Ariston stasera 27 febbraio 2026. libero.it Sanremo 2026, Ditonellapiaga con Tony Pitony vince la serata delle cover: la classifica completaSul podio anche Sayf e Arisa. Tredici Pietro si piazza quinto grazie alla perfomance con il padre Gianni Morandi ... vanityfair.it Gianluca Grignani e la frecciata a Pausini a Sanremo Cosa ha detto in diretta - facebook.com facebook