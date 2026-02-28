Sanremo 2026 serata cover | ecco chi ha vinto a sorpresa pubblico prima fischia e poi approva!

Nella serata cover del Festival di Sanremo 2026, si sono sfidate diverse esibizioni, attirando l’attenzione degli spettatori. Alla fine, il vincitore è stato annunciato dopo una lunga attesa, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico, che ha prima fischiato, poi ha mostrato approvazione. La serata ha visto anche momenti di tensione e sorpresa tra gli spettatori presenti.

La quarta serata del Festival di Sanremo, appena conclusasi, ha riportato al centro della scena uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico: la serata delle cover. Come da tradizione, i Big in gara si sono esibiti in duetto con ospiti speciali, reinterpretando brani celebri del repertorio italiano e internazionale, in una puntata che ha mescolato nostalgia, spettacolo e riletture sorprendenti. La serata delle cover: l'evento più atteso di Sanremo Alla conduzione sono tornati Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Bianca Balti, di nuovo sul palco dell’Ariston dopo l’esperienza dello scorso anno. La modella aveva già lasciato il... 🔗 Leggi su Donnapop.it

