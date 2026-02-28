Sanremo 2026 serata cover | ecco chi ha vinto a sorpresa pubblico prima fischia e poi approva!

Nella serata cover del Festival di Sanremo 2026, si sono sfidate diverse esibizioni, attirando l’attenzione degli spettatori. Alla fine, il vincitore è stato annunciato dopo una lunga attesa, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico, che ha prima fischiato, poi ha mostrato approvazione. La serata ha visto anche momenti di tensione e sorpresa tra gli spettatori presenti.

La quarta serata del Festival di Sanremo, appena conclusasi, ha riportato al centro della scena uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico: la serata delle cover. Come da tradizione, i Big in gara si sono esibiti in duetto con ospiti speciali, reinterpretando brani celebri del repertorio italiano e internazionale, in una puntata che ha mescolato nostalgia, spettacolo e riletture sorprendenti. La serata delle cover: l'evento più atteso di Sanremo Alla conduzione sono tornati Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Bianca Balti, di nuovo sul palco dell’Ariston dopo l’esperienza dello scorso anno. La modella aveva già lasciato il... 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Sanremo 2026, serata cover: ecco chi ha vinto a sorpresa, pubblico prima fischia e poi approva! Sanremo 2026, il vincitore della serata Cover del Festival: chi ha vintoSANREMO 2026 VINCITORE COVER – Chi ha vinto la serata Cover del Festival di Sanremo 2026 in onda stasera, venerdì 27 febbraio, su Rai 1? Ad... Leggi anche: Sanremo 2026, la serata delle cover porta allegria e ritmo al Festival. Ecco che cos'è successo, la classifica e chi ha vinto. Su Amica.it Sanremo 2026, ecco tutti i duetti della serata cover: i cantanti in gara e l’annuncio di Carlo Conti Altri aggiornamenti su Sanremo. Temi più discussi: Serata Duetti Sanremo, tutte le cover del Festival 2026. La lista completa; Sanremo 2026, serata cover: i momenti top e quelli flop; Sanremo 2026, le pagelle della quarta serata con le cover e i duetti; La scaletta della serata cover - Festival di Sanremo 2026 - articolo - Rai.it. Sanremo 2026, Ditonellapiaga con Tony Pitony vince la serata delle cover: la classifica completaSul podio anche Sayf e Arisa. Tredici Pietro si piazza quinto grazie alla perfomance con il padre Gianni Morandi ... vanityfair.it Sanremo 2026, chi ha vinto la serata delle cover: trionfano Ditonellapiaga con TonyPitonyDitonellapiaga e TonyPitony vincono la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. Con il ritorno della kermesse sanremese, torna anche uno degli appuntamenti più amati del ... ilmattino.it La 76esima edizione del Festival di Sanremo - La serata delle Cover Nayt con Joan Thiele - “La canzone dell’amore perduto” I voti de "La Sicilia" #Sanremo2026 - facebook.com facebook