Sanremo 2026 Sal Da Vinci | dalla standing ovation alle lacrime sul palco

Al Festival di Sanremo 2026, il cantautore napoletano ha eseguito la canzone 'Per sempre sì', attirando l’attenzione del pubblico. Durante la sua esibizione, ha ricevuto una standing ovation e ha mostrato emozione sul palco. La sua performance ha coinvolto gli spettatori presenti in sala e gli ascoltatori collegati in diretta. La partecipazione di Sal Da Vinci si è distinta tra le altre esibizioni in questa edizione del festival.

(Adnkronos) – Sal Da Vinci vero fenomeno nazionale. Il cantautore napoletano ha conquistato tutti con la sua 'Per sempre sì', il brano con cui è in gara al Festival di Sanremo 2026. Questa sera, sabato 28 febbraio, Da Vinci tornerà sul palco dell'Ariston per esibirsi nella serata finale che decreterà il vincitore della 76esima edizione. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Sanremo, Sal Da Vinci in lacrime: la standing ovation dell’AristonStanding ovation all'Ariston per l'esibizione di Sal Da Vinci con "Per sempre si", nella terza serata del Festival di Sanremo con i secondi 15 big in... Sal Da Vinci in lacrime a Sanremo 2026: la standing ovation che ha fermato il Festival “Non riusciva a continuare”Una reazione inaspettata ha travolto l’artista napoletano durante l’esecuzione di “Per sempre sì”: così potente da costringere Sal quasi ad... Sanremo 2026 - Sal Da Vinci alle prove con l'orchestra Contenuti e approfondimenti su Sal Da Vinci. Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sal Da Vinci e Michele Zarrillo - Cinque giorni - Video; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: La promessa eterna di Per sempre sì; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026; Sal Da Vinci e Michele Zarrillo a Sanremo 2026, il duetto e il testo della cover di Cinque giorni. Sanremo 2026, Sal Da Vinci: dalla standing ovation alle lacrime sul palcoSal Da Vinci vero fenomeno nazionale. Il cantautore napoletano ha conquistato tutti con la sua 'Per sempre sì', il brano con cui è in gara al Festival di Sanremo 2026. Questa sera, sabato 28 febbraio, ... adnkronos.com Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Sal Da Vinci durante la serata finale del FestivalSanremo 2026: quando canta (a che ora) Sal Da Vinci durante la serata finale del Festival. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it La vera sorpresa di questo festival è Sal Da Vinci, che sta spopolando sui social con la sua “Per sempre sì”. Anche Mahmood e Alex Del Piero hanno imitato la coreografia del pezzo, già diventata virale. Secondo voi chi vincerà - facebook.com facebook Sal Da Vinci ripercorre mezzo secolo di carriera tra rifiuti, promesse mantenute e una standing ovation che lo ha colto di sorpresa. «La vita è un campionato», dice. E difende la sua canzone, Per sempre sì, come un inno all’amore universale: «Le canzoni non x.com