Sanremo 2026 | Pausini e Conti diventano giocatori NBA grazie agli street artists e conquistano il web

A pochi passi dal Teatro Ariston di Sanremo, artisti di strada hanno trasformato la zona in un campo da basket, creando un evento insolito e visibile a tutti. Durante la manifestazione del 2026, due celebrità italiani, nota cantante e noto conduttore televisivo, sono stati immortalati mentre si cimentavano in partite improvvisate con i passanti. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, attirando l’attenzione di molti.

Sanremo 2026 si trasforma in un campo da basket a cielo aperto. A pochi passi dal Teatro Ariston, nel vicolo che conduce a Piazza Arborea d’Olmo, un murale di grandi dimensioni ha conquistato pubblico e web: Carlo Conti e Laura Pausini vestono i panni di giocatori NBA, tra passaggi di palla, divise sportive e atmosfere urban. L’opera è firmata, per il quinto anno consecutivo, dagli street artist monferrini J. Sale Art e Iaia Wonder Woman. Un omaggio che fonde spettacolo, sport e cultura pop, reinterpretando la 76ª edizione del Festival con un linguaggio visivo contemporaneo. Come riportato da La Stampa, il murale misura circa 5 metri di. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Festival di Sanremo: nel segno di Pippo Baudo. Laura Pausini a Carlo Conti: “Grazie per questo sogno”SANREMO – Nel ricordo di Pippo Baudo si alza il sipario sulla 76° edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2026: il cachet di Carlo Conti e Laura PausiniCon l’arrivo del 76esimo Festival di Sanremo, torna puntuale la curiosità di sapere quanto guadagnano i protagonisti della kermesse.

