Oggi, sabato 28 febbraio, si svolge la finale del Festival di Sanremo 2026. Vengono annunciati l’ordine di uscita dei cantanti, con i titoli delle canzoni in gara e gli orari di esibizione. Tra i partecipanti ci sono artisti che si preparano a salire sul palco per la conclusione della manifestazione. La serata vede la presenza di tutti i concorrenti in gara nel corso dell’evento.

Il Festival di Sanremo 2026 si conclude oggi, sabato 28 febbraio, e, come di consueto, la quinta e ultima serata, quella della finale dei big, è anche la più lunga, infatti la fine è prevista intorno alle 2 di notte. Scopriamo allora nella prossima scheda l'orario delle esibizioni di ognuno dei trenta cantanti in gara e l'ordine di uscita. Leggi anche: La scaletta completa della serata finale di Sanremo 2026 Questo è l'ordine di uscita dei cantanti questa sera per la finalissima. Tra parentesi l'orario indicato in scaletta per l'inizio dell'esibizione (potrebbe variare di qualche minuto): Francesco Renga - Il meglio di me (ore 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sanremo 2026: orario e ordine dei cantanti della finale, oggi sabato 28 febbraio

Leggi anche: Sanremo 2026: orario e ordine dei cantanti della quarta serata, oggi venerdì 27 febbraio

Leggi anche: Sanremo, scaletta serata finale: ordine dei cantanti di oggi

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara

Aggiornamenti e notizie su Sanremo.

Temi più discussi: Quando inizia Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce il Festival: gli orari; Sanremo 2026: orario e ordine dei cantanti della quarta serata, oggi venerdì 27 febbraio; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ordine di uscita dei cantanti, orari, ospiti e conduttori; Sanremo 2026, la scaletta della serata cover. A che ora sono sul palco gli ospiti e gli artisti.

Sanremo 2026, la scaletta della quinta serata, la finale: ospiti, orari, uscita dei cantantiTutto pronto per la finalissima del Festival di Sanremo 2026. Questa sera, sabato 28 febbraio, saliranno sul palco dell’Ariston tutti e 30 gli artisti in ... superguidatv.it

Scaletta ufficiale della finale di Sanremo: orari dei big, gli ospiti, le sorprese, l'annuncio del nuovo conduttore e a che ora finisceLa finale del Festival di Sanremo 2026 è pronta a chiudere la settimana più seguita della musica italiana con una lunga maratona ... msn.com

Tullio De Piscopo festeggiato a Sanremo per i suoi 80 anni in sala stampa dopo il successo nella serata delle cover con Lda-Aka 7even sulle note di "Andamento lento". Arriva una torta con le candeline, lui si commuove: "Dedico tutto questo a Pino Daniele, J - facebook.com facebook

Ho solo una curiosità da chiedere agli autori di Sanremo: a chi è venuto in mente di invitare Vincenzo Schettini Al di là della polemica recente che ha travolto il professore-influencer, in un Sanremo senza monologhi possibile che l’unico a farne uno fosse lui x.com