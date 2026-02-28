Sanremo scaletta serata finale | ordine dei cantanti di oggi

Stasera si svolge la finalissima del Festival di Sanremo 2026, con tutti e 30 gli artisti ancora in gara che si esibiranno sul palco dell'Ariston. La serata conclude il tradizionale evento musicale, con le esibizioni programmate in un ordine stabilito. La scaletta è stata definita e pubblicata, e gli artisti sono pronti a salire sul palco per le loro performance.

(Adnkronos) – Tutto pronto per la finale del Festival di Sanremo 2026. Questa sera, sabato 28 febbraio, si esibiranno sul palco dell'Ariston tutti e 30 gli artisti in gara. Ad aprire la serata Francesco Renga con 'Il meglio di me'. L'ultima esibizione, prevista attorno all'1.15, è di Eddie Brock con il brano 'Avvoltoi'. Dopo, verrano svelati i 5 finalisti e poi alle 2:00 è prevista la proclamazione del vincitore della 76esima edizione del Festival. 01 – Elettra Lamborghini – 'Il meglio di me' 02 – Chiello – 'Ti penso sempre' 03 – Raf – 'Ora e per sempre' 04 – Bambole di Pezza –...