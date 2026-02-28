Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, Ema Stokholma ha indossato un abito scelto da uno stilista italiano. La conduttrice è salita sul palco come ospite, presentando un look che ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori. L’abito, di colore e stile specifici, si inserisce nella selezione di outfit curata per l’evento.

Qual è l’abito di Ema Stokholma, ospite stasera al Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la conduttrice del Prima Festival ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Ema Stokholma per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito la conduttrice per il Festival di Sanremo. In passato, la nota speaker radiofonica è stata vestita da brand come Castor (Mantù) e ha indossato creazioni Etro. Abbiamo visto l’abito di Ema Stokholma ospite stasera al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Ema Stokholma ospite al Festival: look e stilista

