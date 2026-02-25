Sanremo 2026 l’abito di Fausto Leali ospite al Festival | look e stilista

. Qual è l’abito di Fausto Leali, ospite stasera al Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: In aggiornamento. Lo stilista degli abiti di Fausto Leali. Qual è lo stilista di Fausto Leali per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito il cantante per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti. Streaming e tv. Abbiamo visto l’abito di Fausto Leali ospite stasera al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

Si inizia alle 20.40 e si finisce all’1.15 con l’annuncio della classifica provvisoria. I co-conduttori, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, saranno Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Premio alla carriera per Fausto Leali e omaggio a Ornella Vanoni con la nipote - facebook.com facebook

La guida della 2ª serata di #Sanremo2026 Co-conduttori: Laura Pausini, Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo Ospiti: Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida, Lisa Vittozzi, Giacomo Bertagnolli, Giuliana Turra Premio alla Carriera: Fausto Leali Suzuki Stage: Br x.com