Sanremo 2026 l’abito di Arisa per la serata finale del Festival | look e stilista

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, Arisa ha indossato un abito scelto appositamente per l’evento. La cantante ha optato per un look curato nei dettagli, realizzato da uno stilista noto nel panorama della moda. L’abito ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, evidenziando la cura nella scelta del vestito per la 76esima edizione della manifestazione.

Qual è l'abito di Arisa per la serata finale del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l'abito indossato dall'artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Arisa per il Festival di Sanremo 2026? La cantante, secondo le anticipazioni, sarà seguita (come Malika Ayane e Dargen D'Amico) da Rebecca Baglini, founder & executive creative director di StyledByMe.

Sanremo 2026, parla Arisa - La volta buona 27/01/2026

