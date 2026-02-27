Per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Arisa ha scelto un nuovo abito che ha attirato l’attenzione. La cantante ha indossato un completo particolare, realizzato da uno stilista di punta nel settore della moda. Il suo look ha suscitato discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, che hanno notato i dettagli e le scelte stilistiche adottate per l’occasione.

Qual è l’abito di Arisa per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Arisa per il Festival di Sanremo 2026? La cantante, secondo le anticipazioni, sarà seguita (come Malika Ayane e Dargen D’Amico) da Rebecca Baglini, founder & executive creative director di StyledByMe. Abbiamo visto l’abito di Arisa per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Arisa per la quarta serata del Festival: look e stilista

