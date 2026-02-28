Sanremo 2026 la scaletta della serata finale | cantanti ospiti orari e come si vota

Stasremo 2026 si avvia alla conclusione con la serata finale, durante la quale sarà annunciato il vincitore. La scaletta prevede l’esibizione dei cantanti in gara, accompagnati da ospiti speciali. Carlo presenterà le varie fasi della serata, e i giudici e il pubblico avranno modo di esprimere le proprie preferenze attraverso modalità di voto specifiche. La serata si svolge in diretta con un pubblico presente in studio.

Alla conduzione Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. Superospite della finale: Andrea Bocelli. I 30 cantanti in gara (in ordine alfabetico) Ecco l'elenco completo degli artisti e dei brani in gara alla finale di Sanremo 2026: Arisa – Magica favola Bambole di Pezza – Resta con me Chiello – Ti penso sempre Dargen D'Amico – AI AI Ditonellapiaga – Che fastidio! Eddie Brock – Avvoltoi Elettra Lamborghini – Voilà Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare Ermal Meta – Stella stellina Fedez & Masini – Male necessario Francesco Renga – Il meglio di me Fulminacci – Stupida sfortuna J-Ax – Italia starter

