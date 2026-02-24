Sanremo 2026 la scaletta della prima serata | cantanti ospiti e orari

Sanremo 2026 ha preso il via con un ritardo di qualche ora per lasciare spazio alle Olimpiadi invernali, causando l’attesa tra il pubblico. La prima serata si svolge martedì 24 febbraio, con una scaletta ricca di cantanti e ospiti che si alternano sul palco. Le emozioni si accendono con le esibizioni e le sorprese, mentre gli spettatori si preparano a seguire la lunga settimana di musica e spettacolo.

L'attesa è finita: inizia finalmente il Festival di Sanremo 2026. Con un piccolo ritardo per lasciar spazio alle Olimpiadi invernali, si inizia martedì 24 febbraio, per decretare il vincitore il sabato successivo. Alla conduzione, forse per l'ultima volta, Carlo Conti, eccezionalmente affiancato da Laura Pausini, che lascia il microfono per vestire i panni di co-conduttrice ufficiale. La prima serata lascerà scoprire al pubblico tutte le 30 canzoni in gara, nel corso della puntata si esibiranno tutti i Big di quest'edizione. Le esibizioni canore saranno intervallate dalle performance di grandi ospiti che, questo martedì, per restare in tema, arriveranno proprio dal mondo della musica.