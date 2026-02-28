Sanremo 2026 la conferenza stampa della serata finale in diretta Ascolti quarta serata 10,8 milioni e 65,6% di share

Oggi si svolge la conferenza stampa della serata finale di Sanremo 2026, che si terrà questa sera. La quarta serata ha registrato 10,8 milioni di spettatori e il 65,6% di share. La manifestazione, giunta alla sua 76esima edizione, si conclude con la proclamazione del vincitore e l'assegnazione dei premi. La serata finale si svolge al Teatro Ariston.

Tutto pronto per la serata finale di Sanremo 2026, che decreterà oggi 28 febbraio il vincitore del 76esimo Festival. Intanto i dati di ascolto dicono che la serata dei duetti e delle cover del Festival è stata vista da 10.789.000 spettatori per uno share del 65,6%. La prima parte (dalle 21.43 alle 23.37) è stata vista da 14.039.000 spettatori per uno share del 64,4%. La seconda parte (dalle 23.42 alle 01.41) ha raccolto 7.519.000 di spettatori con il 67,9% di share. Lo scorso anno per la quarta serata, la migliore di sempre, era stato registrato un ascolto mediodi 13.