Real-City ecco chi vincerà la finale anticipata per i bookie

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 6ª giornata di Champions lo scontro da due colossi che puntano al successo finale: l'anno scorso passarono i Blancos ai playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

real city ecco chi vincer224 la finale anticipata per i bookie

© Gazzetta.it - Real-City, ecco chi vincerà la finale anticipata per i bookie

Real Madrid-Manchester City (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Momento delicato per i Blancos

Milan Napoli, è Modric vs De Bruyne: una nuova versione di Real Madrid Manchester City. I dettagli

Sabato ricco di gol. Atletico e City, doppia manita. Schiaffo al Real