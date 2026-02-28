Sanremo 2026 è il giorno della finale Nella serata delle cover 10,8 milioni di spettatori 65,6% di share | tre in meno del 2025

La finale di Sanremo 2026 si è svolta con la serata delle cover, attirando in media 10 milioni 789 mila spettatori e registrando un 65,6% di share. Rispetto all’edizione dello scorso anno, il pubblico è diminuito di circa 3 milioni di persone. La trasmissione è andata in onda sulla rete Rai1, coinvolgendo un’ampia fetta di telespettatori italiani.

La serata cover di Sanremo ha ottenuto su Rai1, in termini di total audience, una media di 10 milioni 789mila pari al 65.6%. Nel 2025 i duetti della quarta serata del Festival di Carlo Conti erano stati seguiti in media da 13 milioni 575mila telespettatori, pari al 70.8% di share. La prima parte (dalle 21.43 alle 23.37) ha fatto segnare 14 milioni 39mila spettatori con il 64.4% di share, la seconda (dalle 23.42 all'1.41) ha raccolto 7 milioni 519mila con il 67.

Sanremo 2026, 10,8 milioni di spettatori con il 65.6% di share per la serata delle cover: gli ascolti della quarta serataGli ascolti di ieri del Festival di Sanremo 2026: quali sono i dati auditel, di share e di ascolto della terza serata andata in onda venerdì 27...

Sanremo, gli ascolti della quarta serata: 10 milioni 789mila spettatori e 65,6% di shareLa quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, porta a casa una media di 10 milioni 789mila spettatori e il 65,6% di share.

Sanremo 2026, ecco tutti i duetti: da Morgan a Belen per la serata delle cover

La scaletta della serata finale di Sanremo 2026 con Nino Frassica, Andrea Bocelli e l'annuncio del vincitoreArriva a conclusione la 76esima edizione del festival: ecco gli ospiti, le esibizioni e tutti gli orari nella scaletta della serata finale di Sanremo 2026 ... vogue.it

Sanremo 2026, il bacio tra Levante e Gaia ma la Rai non lo inquadraNuova serata (la quarta), nuove polemiche a Sanremo 2026. Al centro del critiche social è finita la censura della Rai nei confronti del bacio tra Levante e ... lapresse.it

