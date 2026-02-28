Sanremo 2026 è il giorno della finale Ascolti record per la serata delle cover | miglior risultato dal 1995

Al Festival di Sanremo 2026, si è conclusa la finale e nella serata dedicata alle cover gli ascolti hanno raggiunto il massimo dal 1995. Durante la serata sono stati eseguiti i duetti tra vari artisti, attirando un pubblico numeroso in televisione. La puntata ha registrato un incremento di spettatori rispetto alle edizioni precedenti, confermando l'interesse per questa fase del festival.

Quasi 11 milioni davanti alla tv, pari al 65,6% di share. Alessandro Gassmann polemizza sui social con Gianni Morandi, a sorpresa sul palco accanto al figlio, poi rimuove il post Roma, 28 febbraio 2026 – Aumentano gli ascolti nella serata dei duetti al Festival di Sanremo 2026. Nella media sono stati 10,8 milioni, pari al 65,6% di share (rispetto ai 9 milioni e 543mila, pari 60,6% della terza serata), percentuale che fa segnare il quarto miglior risultato dal 1995, condotto da Pippo Baudo. Quell'anno, la quarta serata registrò il 65.8%. A vincere la serata delle cover sono gli irriverenti Ditonellapiaga e TonyPitony con "The lady is a tramp", davanti a Sayf con Alex Britti e a Mario Biondi e ad Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sanremo 2026, è il giorno della finale. Ascolti record per la serata delle cover: miglior risultato dal 1995 Sanremo 2026, 10,8 milioni di spettattori con il 65.6% per la serata delle cover: gli ascolti della quarta serataGli ascolti di ieri del Festival di Sanremo 2026: quali sono i dati auditel, di share e di ascolto della terza serata andata in onda venerdì 27... Sanremo 2026, 10,8 milioni di spettatori con il 65.6% di share per la serata delle cover: gli ascolti della quarta serataGli ascolti di ieri del Festival di Sanremo 2026: quali sono i dati auditel, di share e di ascolto della terza serata andata in onda venerdì 27... Sanremo 2026, ecco tutti i duetti: da Morgan a Belen per la serata delle cover Tutto quello che riguarda Sanremo. Temi più discussi: Sanremo 2026: Inclusione, sport e memoria. La seconda serata emoziona l’Italia; Perché Sanremo 2026 non è un festival musicale, ma un rito di autoconservazione; Sanremo 2026, nella terza serata al top Arisa, Sayf, Luchè, Brancale, Sal Da Vinci - LIVEBLOG; Di chi è la voce della nuova sigla del Festival di Sanremo 2026?. La scaletta della serata finale di Sanremo 2026 con Nino Frassica, Andrea Bocelli e l'annuncio del vincitoreArriva a conclusione la 76esima edizione del festival: ecco gli ospiti, le esibizioni e tutti gli orari nella scaletta della serata finale di Sanremo 2026 ... vogue.it Sanremo 2026, è il giorno della finale. Ascolti record per la serata delle cover: miglior risultato dal 1995Record di spettatori per i duetti: 10,8 milioni davanti alla tv, pari al 65,6% di share. Alessandro Gassmann polemizza sui social con Gianni Morandi, a sorpresa sul palco accanto al figlio, poi rimuov ... quotidiano.net Il Festival di Sanremo su TRM Network con “Il Villaggio del Festival”, lo spazio speciale realizzato con il Gruppo Netweek e diretto dal lucano Giuseppe Grande. Oggi alle 14.30 il consueto appuntamento quotidiano tra ospiti, commenti e curiosità per raccontar - facebook.com facebook Sanremo, conferenza stampa ultima serata: tutti gli aggiornamenti in diretta x.com