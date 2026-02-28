Sanremo 2026 conferenza stampa 28 febbraio in diretta LIVE

Oggi, sabato 28 febbraio 2026, nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo, si svolge la conferenza stampa di apertura della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L'evento inizia intorno alle ore 12 e viene trasmesso in diretta. Sono presenti organizzatori e rappresentanti della manifestazione, pronti a presentare i dettagli dell'edizione in corso.

Oggi, sabato 28 febbraio 2026, intorno alle ore 12 nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo si tiene la conferenza stampa di apertura della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Presenti il conduttore e direttore artistico Carlo Conti e i vertici Rai. Di seguito la seguiamo LIVE con una diretta testuale. Come detto, il Festival di Sanremo 2026 sarà condotto da Carlo Conti. Al suo fianco, tutte le sere, ci sarà Laura Pausini, ma non solo. Prevista poi la presenza di tanti amici che svolgeranno il ruolo di co-conduttori. Nello specifico: Dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sanremo 2026, conferenza stampa 28 febbraio in diretta LIVE Sanremo 2026, conferenza stampa 23 febbraio in diretta LIVEOggi, lunedì 23 febbraio 2026, intorno alle ore 12 nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo si tiene la conferenza stampa di apertura della 76esima... Sanremo 2026, conferenza stampa 26 febbraio in diretta LIVEOggi, giovedì 26 febbraio 2026, intorno alle ore 12 nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo si tiene la conferenza stampa di apertura della... Conferenza stampa di Sarà Sanremo 2025 e presentazione vincitori di Area Sanremo Aggiornamenti e notizie su Sanremo. Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sanremo 2026 - Conferenza stampa del 23/02/2026 - Video; Sanremo 2026, la conferenza stampa: anticipazioni sul Festival; Sanremo 2026, conferenza stampa martedì 24 febbraio 2026; Sanremo 2026, la prima conferenza stampa in diretta con Conti e Pausini e l'irruzione di Fiorello. Sanremo 2026 in diretta, oggi la finale: ascolti in aumento, alle 12 la conferenza stampa, attesa la scaletta, stasera il vincitoreLa finale di Sanremo in diretta: la conferenza stampa in streaming su RaiPlay e la scaletta della quinta serata con i 30 cantanti in gara: Carlo Conti ... fanpage.it La conferenza stampa della seconda serata di Sanremo 2026La conferenza stampa della seconda serata di Sanremo 2026: Carlo Conti, Laura Pausini, Lillo, Achille Lauro e Pilar Fogliati rispondono alle domande della ... fanpage.it Quando Laura Pausini vinse Sanremo, suo padre quella sera non era in platea. Non perché non volesse esserci. Ma perché stava lavorando. Un padre che ha sempre creduto in lei, che l’ha accompagnata alle prime serate nei pianobar, che le ha insegnato l - facebook.com facebook La ruota dei Sette Mostri arriva a Sanremo: il chiosco di Pechino Express dove devi mangiare ciò che esce - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com