Durante la prima serata di Sanremo 2026, Andrea Bocelli è entrato al Teatro Ariston a cavallo bianco Caudillo, accompagnato dalla musica del film

Andrea Bocelli è entrato al Teatro Ariston su un cavallo bianco Caudillo con le note del "Gladiatore" in sottofondo. Accolto da Carlo Conti e dalla moglie Veronica Berti. “Il cavallo è una mia antica passione, sta diventando una malattia perché alla mia età bisognerebbe usare un po’ di saggezza ”. Bocelli si è esibito nel brano che lo ha lanciato sul palco dell’Ariston nel 1993: “Ho vinto le nuove proposte tanti anni fa, ora potrei vincere le vecchie proposte”, ha detto Bocelli prima di esibirsi nel brano ‘Il Mare calmo della sera’ presentato dalla voce dell’allora conduttore Pippo Baudo. Per questo fa "presentare" Bocelli proprio a Baudo con il filmato originale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, Bocelli arriva su un cavallo bianco: l'omaggio misterioso

