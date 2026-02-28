Sanremo 2026 Andrea Bocelli ospite | il ritorno al Festival nel ricordo di Pippo Baudo

Andrea Bocelli sarà il grande ospite della serata finale del Festival di Sanremo 2026. La sua partecipazione segna un ritorno importante al palco del festival, che si svolge quest’anno nella città di Sanremo. La presenza del cantante si inserisce nel programma della manifestazione, che vede anche altri artisti e momenti musicali. La serata conclusiva si terrà in un’atmosfera di attesa e di celebrazione.

(Adnkronos) – Andrea Bocelli è il super ospite della serata finale del Festival di Sanremo 2026. Una presenza voluta fortemente dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti per rendere omaggio a Pippo Baudo, che fu tra i primi a credere nel talento del tenore, contribuendo alla sua consacrazione come artista internazionale. "Io proverò eterna gratitudine perché.