samsung mette in pausa i telefoni edge di prossima generazione e z trifold ma resta ottimista sullo s pen

Samsung ha annunciato di aver sospeso temporaneamente lo sviluppo dei prossimi modelli di telefoni edge e del dispositivo Z triFold, concentrandosi invece sulla tecnologia S Pen. La decisione è stata riferita da un dirigente dell’azienda durante un’intervista, senza indicare tempi specifici per il rilancio dei modelli. La società ha comunque ribadito il proprio interesse a continuare a investire nello sviluppo dello S Pen.

questa analisi sintetizza le dichiarazioni rilasciate da un dirigente di samsung in un’intervista con bloomberg, focalizzandosi sui piani attuali riguardo al galaxy s25 edge e al galaxy z triFold, oltre all’impegno relativo al s pen. si delineano le motivazioni strategiche, lo stato delle vendite e la direzione futura senza introdurre supposizioni non supportate dalle informazioni fornite. galaxy s25 edge: stato attuale e prospettive. secondo quanto riportato, samsung ha deciso di prendersi una pausa temporanea dal lancio di ulteriori modelli legati al galaxy s25 edge e dal progetto galaxy z triFold. non è stata definita una tempistica per un prossimo galaxy s25 edge; l’azienda sta valutando le opzioni e considera diverse possibilità in base agli esiti di mercato. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

