Davide Ghiotto | È stato tutto perfetto ci credevamo Il doppio turno ci ha favorito

Davide Ghiotto ha dichiarato che tutto è andato bene durante la gara, attribuendo il successo al doppio turno di allenamenti che ha affrontato. La sua affermazione arriva dopo aver concluso la competizione con soddisfazione, anche se non ha conquistato le medaglie nei 5.000 e 10.000 metri. Ghiotto, che ha corso con determinazione, ha spiegato che la strategia del doppio turno gli ha dato vantaggio. La sua performance ha sorpreso gli spettatori, che avevano visto in lui un possibile outsider.

Davide Ghiotto si mette alle spalle la delusione per le mancate medaglie individuali (sui 5.000 e soprattutto nei 10.000 metri) e chiude in bellezza il suo percorso ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L'esperto pattinatore vicentino è stato infatti protagonista assoluto del trionfo azzurro nell'inseguimento a squadre insieme a Michele Malfatti e Andrea Giovannini, centrando il primo titolo della carriera alle Olimpiadi dopo il bronzo nei 5.000 a Pechino 2022. " Mi sento benissimo adesso. Sicuramente dopo la batteria dei quarti di finale avevamo fatto vedere che c'eravamo, come tempo, quindi ci abbiamo creduto ancor di più perché comunque battere gli Stati Uniti non era mai stato possibile in questa stagione, ci avevano sempre dato qualche secondo ", le prime parole a caldo di Ghiotto ai microfoni della Rai dopo aver battuto oggi Paesi Bassi e USA tra semifinale e finale.