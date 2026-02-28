Sabato 28 Febbraio Live Rai Sport | Sci Alpino Coppa del Mondo Soldeu e Garmisch Supercoppa Volley

Sabato 28 febbraio Rai Sport trasmette in diretta le gare di sci alpino della Coppa del Mondo da Soldeu e Garmisch, con approfondimenti a cura di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. La programmazione include anche la Supercoppa di volley e la copertura si estende su Rai 2 e Rai Sport HD, offrendo una giornata ricca di eventi sportivi in diretta.

Rai Sport sabato domina il palinsesto con sci alpinotra Coppa del Mondo da Soldeu e Garmisch studi con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa e copertura continua su Rai 2 e Rai Sport HD

