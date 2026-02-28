Rottamazione-quater l’ultima scadenza è categorica Addio sconto se non si paga in tempo

Oggi, 28 febbraio 2026, è il termine ultimo per il pagamento della rata della Rottamazione-quater. Chi non rispetta questa scadenza perderà la possibilità di usufruire dello sconto previsto, senza possibilità di proroghe o eccezioni. La data segna la fine di una fase importante per coloro che hanno aderito a questa procedura fiscale.

Roma, 28 febbraio 2026 – Scade oggi, 28 febbraio, la nuova rata della Rottamazione-quater, uno degli appuntamenti fiscali più delicati di questo primo scorcio del 2026. La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti, chiamati a saldare l’undicesima rata del piano ordinario, ma anche i contribuenti riammessi grazie alla legge n. 15 del 2025, per i quali il pagamento coincide con la terza rata del piano di rientro. Non c’è una proroga politica, ma la consueta finestra di tolleranza prevista dalla legge: i versamenti saranno considerati tempestivi anche se effettuati entro lunedì 9 marzo. L’ultima data utile Il punto, però, è che oltre quella data non ci sono margini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

