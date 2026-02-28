Oggi, 28 febbraio 2026, è il termine ultimo per il pagamento della rata della Rottamazione-quater. Chi non rispetta questa scadenza perderà la possibilità di usufruire dello sconto previsto, senza possibilità di proroghe o eccezioni. La data segna la fine di una fase importante per coloro che hanno aderito a questa procedura fiscale.

Roma, 28 febbraio 2026 – Scade oggi, 28 febbraio, la nuova rata della Rottamazione-quater, uno degli appuntamenti fiscali più delicati di questo primo scorcio del 2026. La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti, chiamati a saldare l’undicesima rata del piano ordinario, ma anche i contribuenti riammessi grazie alla legge n. 15 del 2025, per i quali il pagamento coincide con la terza rata del piano di rientro. Non c’è una proroga politica, ma la consueta finestra di tolleranza prevista dalla legge: i versamenti saranno considerati tempestivi anche se effettuati entro lunedì 9 marzo. L’ultima data utile Il punto, però, è che oltre quella data non ci sono margini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rottamazione-quater, l’ultima scadenza è categorica. Addio sconto se non si paga in tempo

Rottamazione quater, scadenza del 28 febbraio rimandata: quando pagare l’ultima rataPer molti contribuenti si avvicina un importante appuntamento con il Fisco: la scadenza della rata della rottamazione quater fissata al 28 febbraio...

Fisco, rata in scadenza il 28 febbraio per la rottamazione quater: si può pagare fino al 9 marzoAgenzia delle Entrate Riscossione ricorda il termine di versamento sia per i contribuenti in regola sia per i riammessi.

Tutti gli aggiornamenti su Rottamazione.

Temi più discussi: Rottamazione-quater, c'è una nuova scadenza per chi ha saltato l’ultima rata. Ecco quando; La prossima rata della rottamazione-quater in scadenza il 28 febbraio; Rottamazione quater, scadenza del 28 febbraio rimandata: quando pagare l’ultima rata; Rottamazione quater: rata entro il 28.02.

Rottamazione quater, scadenza del 28 febbraio rimandata: quando pagare l’ultima rataConto alla rovescia per chi deve pagare la rata del 28 febbraio della rottamazione quater: la tolleranza sposta la scadenza al 9 marzo ... quifinanza.it

Rottamazione quater: attenzione alla scadenza del 28 febbraio 2026Scadenza 28 febbraio 2026 per undicesima rata e terza rata dei riammessi. Pagamento entro 9 marzo con tolleranza. Ritardi o importi parziali comportano perdita dei benefici e ripristino integrale del ... edilizia.com

Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, la cosiddetta rottamazione quinquies. Un passaggio importante che riguarda, per il momento, le annualità 2020-2021-2022-2023 e c - facebook.com facebook